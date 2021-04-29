السعودية | السعودية.. ضبط 10 مقيمين يصنعون مواد تنظيف "مزيفة"

شكرا لقرائتكم السعودية.. ضبط 10 مقيمين يصنعون مواد تنظيف "مزيفة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - القت السلطات السعودية القبض على 10 مقيمين جهزوا مستودع غير مرخّص في مكة لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضع ملصقات مزيفة لشركة متخصصة عليها.

جانب من المصنع غير الشرعي

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قائلاً إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال المالي وتعقب مرتكبيها بالمنطقة، أسفرت عن تمكن إدارة البحث والتحريات، بمشاركة أمانة المنطقة والجهة المختصة بوزارة التجارة، من القبض على 10 مقيمين، 6 من الجنسية الباكستانية و4 من الجنسية البنغلادشية، أحدهم مخالف لنظام الإقامة، في العقدين الثالث والرابع من العمر".

وأوضح أن الموقوفين "قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين، وبيعها بمبالغ زهيدة في مواقع مختلفة بمحافظة جدة".

وعثر بحوزتهم على 4986 عبوة زائفة. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.