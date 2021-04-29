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شاهد.. ردة فعل طلال أبو غزالة بعدما واجهه المديفر بتوقعاته الاقتصادية الخاطئة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه الإعلامي عبدالله المديفر، سؤالا لرجل الأعمال والمفكر الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة بشأن توقعاته الاقتصادية "الخاطئة".

وقال المديفر لضيفه في برنامج "الليوان" أبو غزالة: "أنت توقعت إن الفائدة في أمريكا سترتفع إلى 6%، لكن اللي شفناه رجعت قرابة صفر% وما وصلت كما توقعت".

وقال أبو غزالة: "الفائدة وصلت لـ6% ورجعت انخفضت" ،موضحا أنه يعطي توقعات لتجنب الكوارث.

وقال أبو غزالة: "أنا أنذر بما يمكن أن يحدث لتجنبه، حصل لا حول ولا قوة الا بالله، لم يحصل الحمدلله".

وعن ما إذا كانت تنبؤاته التي قد تخيب تفقده جزء من قيمته، قال: "أنا لا أتنبأ هذه توقعات، والتوقعات تُبنى على تحليلات، وقد تتغير معطيات هذه التحليلات، وبفرح أن أطلع غلطان، لكن واجبي التحذير من الوصول لمرحلة سيئة".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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