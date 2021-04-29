شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ردة فعل طلال أبو غزالة بعدما واجهه المديفر بتوقعاته الاقتصادية الخاطئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه الإعلامي عبدالله المديفر، سؤالا لرجل الأعمال والمفكر الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة بشأن توقعاته الاقتصادية "الخاطئة".

وقال المديفر لضيفه في برنامج "الليوان" أبو غزالة: "أنت توقعت إن الفائدة في أمريكا سترتفع إلى 6%، لكن اللي شفناه رجعت قرابة صفر% وما وصلت كما توقعت".

وقال أبو غزالة: "الفائدة وصلت لـ6% ورجعت انخفضت" ،موضحا أنه يعطي توقعات لتجنب الكوارث.

وقال أبو غزالة: "أنا أنذر بما يمكن أن يحدث لتجنبه، حصل لا حول ولا قوة الا بالله، لم يحصل الحمدلله".

وعن ما إذا كانت تنبؤاته التي قد تخيب تفقده جزء من قيمته، قال: "أنا لا أتنبأ هذه توقعات، والتوقعات تُبنى على تحليلات، وقد تتغير معطيات هذه التحليلات، وبفرح أن أطلع غلطان، لكن واجبي التحذير من الوصول لمرحلة سيئة".