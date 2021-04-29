شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة خدمة "فرجت" عبر "أبشر" أفراد الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية إضافة خدمة فرجت على الجوالات، وذلك عبر تطبيق أبشر أفراد الجديد، لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في السداد عن المتعثرين.

وأوضحت أن الخدمة لها 4 مميزات وهي: البحث عن الحالات المستحقة، واستعراض تفاصيل الحالات، والتحقق من رقم الفاتورة، وعرض الموقوفين الأكثر استحقاقاً.

و "فرجت" هي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، للسداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.