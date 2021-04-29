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إتاحة خدمة "فرجت" عبر "أبشر" أفراد الجديد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية إضافة خدمة فرجت على الجوالات، وذلك عبر تطبيق أبشر أفراد الجديد، لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في السداد عن المتعثرين.

وأوضحت أن الخدمة لها 4 مميزات وهي: البحث عن الحالات المستحقة، واستعراض تفاصيل الحالات، والتحقق من رقم الفاتورة، وعرض الموقوفين الأكثر استحقاقاً.

و "فرجت" هي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، للسداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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