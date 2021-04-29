شكرا لمتابعة خبر عن تقني يبحث عن إجابة لتساؤلاته "هل يمكن إدخال عملات رقمية إلى المملكة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث تقني عن مشكلة تواجه الكثير من المستثمرين بشأن العملات الرقمية ، في ظل معاصرة " البيتكوين " والاستثمار فيه، وسط تساؤلات عن موقف البنك المركزي منها.

وفي تساؤل عن ما إذا كان يستطيع أن يكون إدخال عملات رقمية إلى المملكة وفق النظام الحالي في المملكة، أكد التقني أنه لم يعثر على إجابة إلى الآن في هذا الشأن.

وقال التقني خلال برنامج "الراصد": "إنه يملك الآن نحو 10 أو 20 دولار قديمة تساوي الآن ما يبلغ قيمته 10 آلاف دولار ولكن لا يعرف ماذا يفعل بها".

وأضاف أنه مضطر أن ينتظر لشراء قطع كمبيوتر "أونلاين" أو غيرها، مشيرا إلى أن هذا النشاط موجود في وزارة التجارة.

وأشار إلى أنه حاول فتح سجل تقني ووجد تحت الأقسام التقنية "سلاسل كتل البلوك تشين" وهي القائمة عليها "البتكوين"، وتساءل هل يمكنه أن يصنع عملة ولكن لم يتلق جواب واضح بهذا الشأن.

وطالب المسؤولين بتأهيل الكوادر السعودية لهذه التقنية، جامعيًا واعتماد بعض الشهادات والأقسام التقنية اللازمة لذلك، لافتا إلى أن العملات الرقمية قد تُدخل إلى المملكة مليارات الدولارات.