مصر تسجل 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و 51 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 225528 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13219 وفاة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 169308 حالات. Source akhbaar24





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