ابن مشاري البلام يبكي الجمهور بدور والده في مسلسل بيت الذل

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تسبب ظهور نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام في حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أدى دور والده بمرحلة الشباب في مسلسل بيت الذل.

وتفاعل الجمهور مع المشهد الذي ظهر فيه الراحل مشاري البلام يتذكر نفسه خلال مرحلة الشباب وظهور ابنه في المشهد بدلاً منه بعد رحيله.

وعبر عدد كبير من المشاهدين عن حزنهم لرحيل الفنان مشاري البلام وجاءت التعليقات :”والله إني بكيت قبل المنشور من شفته بالمسلسل هذا الفنان إلى حزنت عليه من قلب مدري ليه”، وقالت متابعة أخرى: “تخيلتها بنته شيخة هو يبكي راح خلاها من الدنيا، وولده ماسكها وشايل الأمانة. الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى جميع المسلمين”.

ولم يستطيع الراحل مشاري البلام استكمال مشاهده في مسلسل بيت الذل حيث توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا قبل أن يكمل مشاهده الأخيرة في المسلسل وتم الاستعانة بنجله لتصوير المشاهد الباقية تكريما لذكرى مشاري البلام.

يُشار إلى أن وفاة البلام شكلت صدمة كبيرة لجمهوره والوسط الفني الكويتي، حيث عانى الراحل من مضاعفات فيروس كورونا والذي أصيب به بعد فترة قصيرة من تلقيه اللقاح.

وفاة مشاري البلام

وخيم الحزن على الشعب الكويتي والوسط الفني بعد رحيل الفنان الكبير مشاري البلام، حيث نعي الكثير من محبي الفنان ومتابعيه في دول الخليج رحيل الفقيد، بعد تلقي خبر الوفاة وإعلان أحد أقاربه حسن البلام على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” انستقرام”، صورة للفقيد وكتب معلقًا: ” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

تدهورت الحالة الصحية للفنان مشاري البلام منذ عدة الأيام وذلك بعد إعلان إصابته فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى جابر ودخوله غرفة العناية المركزة، وذلك عقب تدهور حالته، حيث قام الفقيد بعد دخوله إلى المستشفى بنشر صورة له على الحساب الشخصي له لموقع “انستقرام” من داخل المستشفى وكتب معلقًا:” لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما قدر أرد على الاتصالات “.

كما تسببت وفاة الفنان بخلاف كبير بين الإعلامية الكويتية مي العيدان والفنانة غدير السبتي، إذ أن الأولى كانت قد ألمحت أن الفيروس انتقل إلى البلام بسبب فنانة تشارك معه بالعمل، كانت تعلم بإصابتها بالفيروس إلا أنها أكملت تصوير مشاهدها دون أي اكتراث بما قد يتسبب هذا الأمر لزملائها.

لتخرج حينها السبتي وترد على العيدان بشكل قاس قالت فيه: “ما أدري مين اللي كاتب، أنا مو حقيرة أنا إنسانة عندي دم وضمير مو معدومة الضمير”.

وقالت مي العيدان في مقطع الفيديو: “أنا بعلن مقاضاتي لغدير السبتي، كانت في فبراير وجهت لي عبارات السب والقذف ونشرت صورة خلال هاتفتها لي متسائلة لماذا لم أرد.. طبيعي تتصل بي بعد منتصف الليل يكون لي حق عدم الرد”.

واستكملت الإعلامية الكويتية حديثها من داخل مكتب محاميها، وكشفت عن أسباب إتجاههها لمقاضاة غدير السبتي، وهو ما أثار الجدل في تعليقات متابعيها.

قرار مي العيدان بمقاضاة غديرا لسبتي عرضها لانتقادات واسعة من عدد من متابعيها، وجاء في التعليقات: “ضربني وبكى وسبقني واشتكى!!! تراج سايكو”، “بيكفي هجوم على البشر يا مي”.

Source akhbaar24

