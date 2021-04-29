ابن الشهيد الملحم: تخرجت وأطمح لأكون ضابطاً كما وعدت والدي (صور)

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تخرج متعب ابن الشهيد عبدالرزاق الملحم في المرحلة الابتدائية، ودعا بأن يكون ضابطاً مثل والده الشهيد، الذي استشهد مدافعاً عن وطنه قبل خمسة أعوام.

وقال متعب لـ “أخبار 24“، إنه تخرج بتفوق وطموحه أن يكون ضابطاً مدافعاً عن وطنه، مثلما وعد والده قبل استشهاده.

وأشار الملحم إلى أن هناك أشياءً كثيرةً اكتسبها من والده وأبرزها الشعور بالمسؤولية التي أصبحت لديه الآن أكثر من السابق.

وتابع أن لديه مواقف كثيرة مع والده الشهيد، أبرزها الفيديو الذي شاركنا إياه وهو مدافع عن وطننا عندما قال لنا: “يا متعب ويا عهد أنا بجيكم”، مشيراً إلى أن والده كان بعيداً عنهما، وكان دائماً يتواصل معهما حتى لا يشعرهما بالانشغال عنهما.

Source akhbaar24

