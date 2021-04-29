أخبار السعودية اليوم.. «عاجل» تكشف تفاصيل توجيهات «التعليم» لمنسوبيها.. و83 ألف إمام يواصلون التوعية بخطر «كورونا»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021 منها: «عاجل» تكشف تفاصيل 3 توجيهات من «التعليم» لمنسوبيها، و83 ألف إمام يواصلون التوعية بخطر «كورونا» بمساجد المملكة، وأمطار غزيرة وزخات برد على بعض المناطق غدًا الخميس.

3 توجيهات من «التعليم» لمنسوبيها.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم إلى منسوبيها، بشأن تحديث بيانات الكوادر البشرية بنظام فارس والتأكد من ربط الموظف برئيسه المباشر في النظام.

83 ألف إمام يواصلون التوعية بخطر «كورونا» بمساجد المملكة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التوعية بخطر فيروس كورونا، عبر كلمات توعوية يباشرها أكثر من 83 ألف إمام مسجد في مساجد المملكة.

ما إساءة الاستخدام في التأمين الطبي؟.. «الضمان الصحي» يجيب

حدد مجلس الضمان الصحي صور الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي.

دبلوماسي سعودي يكشف كواليس العمل مع «سيد الارتجال» الأمير سعود الفيصل

استعرض الدكتور خالد إبراهيم الجندان سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج الكبرى، مسيرة عقود من عمله الدبلوماسي، وعمله مع وزير الخارجية السعودي الأسبق، سعود الفيصل.

أمير الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض, أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة في أخذ لقاح فيروس كورونا.

الأرصاد عن «طقس الخميس»: أمطار غزيرة وزخات برد على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

الأمطار تغلق طريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، إغلاق طريق الهدا احترازيًا بشكل مؤقت في الاتجاهين.

اتفاقية بين «النقل» و«هواوي».. إدراج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المنظومة

‎وقعت وزارة النقل مع شركة هواوي مذكرة تفاهم لتعزيز تبني تقنيات وأساليب التنقل الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك لبحث فرص استخدام تقنيات متقدمة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتعد هواوي إحدى الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.

الإطاحة بقائد مركبة في الباحة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة في محافظة قلوة بالباحة، وثق مخالفته وهو يقود السيارة بسرعة عالية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلاق مبادرة تيسير نقل المعتمرين والمصلين من ذوي الاحتياجات وكبار السن

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة تشغيل العربات الكهربائية لنقل المعتمرين والمصلين من ذوي الإعاقة وكبار السن من محطات النزول المخصصة حتى بداية ساحات المسجد الحرام.

نورة التويم.. قصة نجاح مهندسة سعودية تألقت بمجال الأقمار الصناعية

تعد المهندسة نورة سعود التويم واحدة من السعوديات المتميزات في مجال صناعة الأقمار، وقد شغلت منصب رئيسة قسم البصريات في المركز الوطني لتقنية الأقمار وضمن فريق تطوير القمرين الصناعيين السعوديين.

الزعاق يوضح الفرق بين الفجر الكاذب والصادق وأسباب تسميتهما

قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، إن الفجر، فجران «فجر كاذب، وفجر صادق».

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