السعودية اليوم / مصر تسجل 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 1011 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 225528 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13219 وفاة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 169308 حالات.

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04:35ت م

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القاهرة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و 51 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 225528 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13219 وفاة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 169308 حالات.// انتهى //04:35ت م0024

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