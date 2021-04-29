السعودية اليوم / وزارة الصحة التونسية تؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد خطير جدا



تونس 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية أن الوضع الوبائي في تونس خطير جدا وكل مؤشرات الحالة الوبائية هي في مستوى إنذار مرتفع جدا على غرار عدد الحالات المسجلة يوميا وعدد الحالات التي تم إيواؤها في المستشفيات وأقسام الإنعاش وعدد الوفيات المسجلة يوميا.

ودعت بن علية التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها والمزيد من الوعي بخطورة الوضع بالنظر للارتفاع الكبير للحالات التي يتم تسجيلها يوميا والوضع العالمي لانتشار الوباء مع تطور انتشار السلالات الجديدة المتحورة.

وكانت تونس سجلت اليوم رقما قياسيا على مستوى إعداد الوفيات جراء الفيروس قد اتخذت إجراءات جديدة في مسعى للحد من الانتشار الفيروسي من بينها إقرار الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج.

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