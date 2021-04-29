السعودية اليوم / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية سند الخيرية



الرياض 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية الإعلام والاتصال، مذكرة تفاهم مع جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

وتهدف المذكرة إلى الاستعانة بالخبرات الإعلامية والاتصالية التي تمتلكها الكلية في إطار المسؤولية الاجتماعية، ودعم مؤسسات العمل الخيري والإنساني، حيث تُعد جمعية سند من أوائل الجهات المقدمة للعمل الخيري.

ووقع المذكرة صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية سند الخيرية.

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