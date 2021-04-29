السعودية اليوم / الفريق العمرو يفتتح ورشة عمل "السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل" عبر تقنية الاتصال المرئي



الرياض 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

افتتح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أمس، ورشة عمل "السلامة المهنية في بيئات العمل"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين.

وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسة، أولها البرامج والمبادرات الوطنية "البرنامج الوطني الإسترتيجي للسلامة والصحة المهنية نموذجاً"، فيما ناقش المحور الثاني "التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز السلامة والصحة في بيئات العمل المختلفة"، وتناول المحور الثالث "مسؤولي السلامة ودورهم لتغيير ثقافة السلامة وتقليل مخاطر بيئة العمل". وتهدف الورشة إلى الوقوف على واقع السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل الدفاع المدني، ومعرفة أسباب المخاطر وإجراءات مواجهتها، وتعزيز الوعي لدى العاملين في الدفاع المدني لاتباع معايير السلامة المهنية.

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