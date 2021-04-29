شكرا لقرائتكم خبر عن 200 متدرب.. «الموارد البشرية» تقدم برنامجاً لتأهيل كوادر الحماية الأسرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون لتقديم برنامج تدريبي لاختصاصي الحماية الاجتماعية والنفسية من منسوبي الإدارة العامة للحماية في الوزارة، وجمعيات التنمية الأسرية في المملكة، وذلك تمهيداً لإسناد خدمة الحماية الأسرية للقطاع غير الربحي، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي المهندس أحمد بن محمد الحديثي وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية لتنفيذ البرنامج التدريبي بالشراكة بين الوزارة وجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، ومؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، ومؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية لتأكيد أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وعلى الثقة الكبيرة التي منحتها الوزارة لجمعية المودة ولمؤسسات القطاع غير الربحي، لإسناد المشروعات الحكومية لها للقيام بها.

وتهدف الاتفاقية لتقديم الحقائب التدريبية الخاصة بمبادرة الشراكة مع القطاع غير الربحي لزيادة التغطية الجغرافية للحماية الاجتماعية على الحزم والبرامج التدريبية، حيث سيتم اختيار المتدربين وفق المعايير المعتمدة عن طريق اللجنة الفنية وتقديم محاضرات علمية للحقائب التدريبية عن بعد، وورش عمل للبرامج التدريبية حضورياً.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تستهدف 200 متدرب من اختصاصي الحماية الأسرية ضمن مساعي وزارة الموارد البشرية في خططها، إلى بناء شراكات إستراتيجية وعلاقات تكاملية مع مؤسسات القطاع غير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع تنموي فعال.

من جانبه أكد مدير عام جمعية المودة محمد آل رضي، دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشراكة في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي، وذلك ضمن الأهداف التي تعمل عليها المودة في تأهيل الممارسين في شؤون الأسرة عبر تطوير البرامج المتعلقة بالأسرة، وتأهيل المختصين في ضوء تحقيق التنمية الأسرية المستدامة، مع ضمان الجودة والمعايير العالمية، لسد فجوة الاحتياج لكوادر سعودية مؤهلة، وبناء شراكة إستراتيجية مع مؤسسات التنمية الأسرية في المملكة ضمن برنامج التحويل الوطني ورؤية 2030 م.