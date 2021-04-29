المبعوث الأمريكيي لليمن يزور السعودية اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفادت وكالة رويترز بأن مبعوث واشنطن الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ سيتوجه إلى المملكة اليوم الخميس.

وبحسب الوكالة، سيزور ليندركينغ كذلك خلال جولته في المنطقة سلطنة عمان.

وفي وقت سابق أكد المبعوث الأمريكي لليمن على ضرورة إيقاف الهجمات من أجل التقدم نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب ومعالجة تبعات الأزمة الإنسانية في اليمن.

دعم اليمن: وجدد تيم ليندركينغ التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ولكل الجهود المبذولة والرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

مبادرة حل الأزمة اليمنية:

ويأتي ذلك بعد إعلان السعودية مؤخرًا عن مبادرة لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقف إطلاق النار.

وتتضمن المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة غربي اليمن بالبنك المركزي.

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