تعليم مكة المكرمة يطلق حملة تقديم لقاح كورونا للمعلمين والمعلمات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة وبالشراكة مع إدارة مستشفيات القوات المسلحة تقديم لقاح كورونا للمعلمين والمعلمات بموقع مدينة سناد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم قبل بدء العام الدراسي 1443، وحرصًا على العودة الطبيعية وسلامة المجتمع وانتظام العملية التعليمية.

لقاح كورونا:

وتلقى أمس معلمو ومعلمات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية جرعات اللقاح، فيما سيتلقى معلمو ومعلمات المرحلة المتوسطة والثانوية جرعاتهم الأربعاء المقبل.

إقبال كبير:

وشهدت المبادرة ‏‫إقبالاً كبيراً من المعلمين والمعلمات للتسجيل في حملة تقديم لقاح كورونا وستستمر الحملة في تقديم مبادرتها حتى تاريخ 23 – 9 – 1442 هـ وتأتي الحملة في ضوء جهود الوزارة لرعاية وحماية منسوبيها.

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