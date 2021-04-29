الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

منصة إحسان: نعمل مع الجهات الرسمية ولا نتعامل مع الأفراد بشكل مباشر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت منصة إحسان أنها تعمل مع الجهات والجمعيات الرسمية، ولا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر.

جاء ذلك تفاعلًا من المنصة عبر تويتر مع استفسار مواطن لديه مشكلة إيقاف خدمات، حيث ردت منصة إسكان بالقول: “فضلًا التواصل مع الجمعيات أو الجهات الرسمية ذات العلاقة بطلبكم”.

منصة إحسان:

يشار إلى أن الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، انطلقت الجمعة 16 إبريل عبر منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

الحملة مستمرة في رمضان:

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

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