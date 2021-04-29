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الجدعان يستعرض مع وزير التجارة والصناعة الماليزي أوجه التعاون

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

الجدعان يستعرض مع وزير التجارة والصناعة الماليزي أوجه التعاون

متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان في مقر وزارة المالية بالرياض أمس، معالي وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا محمد أزمين علي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

علاقات ثنائية: 

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز سبل التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية ومملكة ماليزيا، كما جرى خلال اللقاء مناقشة تدابير الانتعاش الاقتصادي في البلدين.

حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، والوفد المرافق لوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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