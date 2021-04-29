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شكرا لقرائتكم الحج والعمرة تتيح حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام عبر اعتمرنا وتوكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحج والعمرة تتيح حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام عبر اعتمرنا وتوكلنا
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، وذلك مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان.
ضوابط العمرة والصلاة:
ونشرت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.
وتشمل تلك الضوابط ما يلي:
– إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.
– يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح:
- محصن
- محصن جرعة أولى
- أو محصن متعافٍ
– عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية.
– عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد.
– منع اصطحاب الأطفال.
آلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل:
كما أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل بكل سهولة عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
– إصدار التصريح من خلال تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا
– الضغط على خدمات النقل من صفحة “حجز الخدمات”
– اختيار مركز النقل المناسب وعدد الأشخاص
– إدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني
– ظهور شاشة إلمام عملية الدفع وتفاصيل الخدمة
– ظهور تذاكر النقل في صفحة الإعدادات عند الضغط على تذاكر النقل
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