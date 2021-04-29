الحج والعمرة تتيح حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام عبر اعتمرنا وتوكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، وذلك مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان.

ضوابط العمرة والصلاة:

ونشرت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل تلك الضوابط ما يلي:

– إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

– يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح:

محصن

محصن جرعة أولى

أو محصن متعافٍ

– عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية.

– عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد.

– منع اصطحاب الأطفال.

آلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل:

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل بكل سهولة عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

– إصدار التصريح من خلال تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا

– الضغط على خدمات النقل من صفحة “حجز الخدمات”

– اختيار مركز النقل المناسب وعدد الأشخاص

– إدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني

– ظهور شاشة إلمام عملية الدفع وتفاصيل الخدمة

– ظهور تذاكر النقل في صفحة الإعدادات عند الضغط على تذاكر النقل

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