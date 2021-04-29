4 فوائد لـ التبرع بالدم وعوائدها الصحية عليك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن هناك 4 فوائد للتبرع بالدم؛ حيث إن عوائدها الصحية يستفيد منها المتبرع.

فوائد التبرع بالدم:

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن من فوائد التبرع بالدم الاطمئنان على الصحة من خلال الفحص الطبي قبل التبرع، وكذلك صحة القلب لأن التبرع يقلل الإصابة ببعض أمراض القلب.

وكذلك يساهم التبرع بالدم في تجدد الدم؛ لأنه يعوض خلايا الدم بخلايا جديدة، وأخيرًا الأجر والثواب بسبب المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.



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