مستثمرون صينيون يجرون محادثات لشراء حصة في أرامكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

ذكرت عدة مصادر لـ”رويترز”، أمس الأربعاء، أن مستثمرين صينيين كبارًا يجرون محادثات لشراء حصة في “أرامكو” السعودية، التي تستعد لبيع جزء إضافي من أصولها لمستثمرين دوليين.

وستصل قيمة حصة قدرها واحد بالمائة إلى حوالي 19 مليار دولار، من واقع القيمة السوقية الحالية لشركة أرامكو.

تفاصيل المحادثات:

وتجري أرامكو محادثات مع “سي آي سي” ومع شركات نفط وطنية صينية، حسبما ذكره أحد المصادر والقريب من “سي آي سي”.

وقال مصدر ثان، يعمل لدى صندوق استثمار مباشر مدعوم حكوميًّا: إن أرامكو على اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة وإن “سي آي سي” هي المستثمر الأرجح.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وظلت في مارس أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر السابع على التوالي.

إدراج أرامكو:

وأدرجت أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، في البورصة السعودية أواخر 2019، لتجمع 25.6 مليار دولار من عملية الطرح العام الأولي، ثم باعت مزيدًا من الأسهم إلى مستثمري الطرح لتصل بالحصيلة الإجمالية إلى 29.4 مليار دولار.

وكان طرح أرامكو في 2019 أحد أركان برنامج تنويع موارد الاقتصاد الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

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