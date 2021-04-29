طلال أبو غزالة: السعودية توفر خدمات تقنية غير متوفرة في أمريكا أو أوروبا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المفكر الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة، أن المملكة توفر خدمات تقنية غير متوفرة في أمريكا أو أوروبا، وهذا هو مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأضاف أبو غزالة في حواره إلى برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يجسد بالنسبة له الكثير من الأفكار التي يتمناها، مشددًا على أن المبدع يستطيع أن يبدع في أي بيئة سواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية.

الاقتصاد:

وتابع المفكر: ليس لدي قناعة بالتقارير الدولية حول الاقتصاد، والاقتصاد لا تحركه مؤشرات الأسهم والأرقام الظاهرة للعلن، وأمريكا عطلت كل المؤسسات الدولية.

ورأى أن البيتكوين مهزلة وليست عملة حقيقية، وأن الدولار سيفقد مكانته على عرش العملات والبديل ستكون عملة رقمية صينية، قائلًا: “نحن عبارة عن قطع في رسم وتحركنا أمريكا والصين، ويتم الاتفاق علينا للسيطرة على ثروات المنطقة”.

حرب عسكرية مرتقبة:

وأضاف طلال أبو غزالة: نحن أمام حرب عسكرية فعلية بالصواريخ بين الصين وأمريكا ربما تندلع هذا العام، ونظام الحكم في الصين أكثر مرونة من النظام الأمريكي، وهذا باعتراف الرئيس بايدن، وهذا ساعد في تقدمهم الاقتصادي على أمريكا.



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