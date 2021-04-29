خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ نظام نور في إتاحة الاستعلام عن ‫نتائج الطلاب‎، وذلك بعد إعلان غالبية المدارس الثانوية النتائج.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1442‬‎:

ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 من خلال موقع نور عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور على الإنترنت عبر الرابط الرسمي هنا وليس الروابط التي تزعم إعلان نتائج الطلاب.

إدخال اسم المستخدم المسجل لدى موقع نور في مرحلة التسجيل.

إدخال كلمة السر الخاصة بالمستخدم.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

في حال عدم وجود اسم مستخدم أو كلمة مرور يجب التسجيل في نظام نور لولي الأمر حتى يتاح له الدخول.

ولكي يتم التسجيل أول مرة كل ما عليك هو الضغط على رابط تسجيل الدخول لولي الأمر أول مرة.

في حال نسيان كلمة المرور يتم الضغط على رابط ”هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم” واتباع التعليمات.

بوابة النفاذ الوطني:

كما أتاحت وزارة التعليم الدخول إلى نظام نور من خلال بوابة النفاذ الوطني، حيث يمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في أبشر من خلال البوابة.

نظام نور:

ويتيح النظام متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.



شارك الخبر