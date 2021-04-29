شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في داكار، ولليوم الخامس عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السنغال، بالتنسيق مع الشخصيات الدينية والجمعيات الخيرية في مختلف الأقاليم والمدن والمراكز الإسلامية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وجرى توزيع 400 سلة غذائية لـ 400 أسرة في إقليم أمبور في وسط السنغال وسيغنشور في جنوبها وتامباكوندا في شمال البلاد.
ويأتي ذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، في السنغال لشهر رمضان المبارك للعام 1442 هـ.