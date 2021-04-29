«الشؤون الإسلامية» تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال

ويأتي ذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، في السنغال لشهر رمضان المبارك للعام 1442 هـ.

وجرى توزيع 400 سلة غذائية لـ 400 أسرة في إقليم أمبور في وسط السنغال وسيغنشور في جنوبها وتامباكوندا في شمال البلاد.

محمد يوسف

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