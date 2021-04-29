شكرا لقرائتكم خبر عن 18 حالة تسمم تغلق مطعما شهيرا بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات أحد المطاعم الشهيرة في حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك إثر حادثة تسمم غذائي لـ18 شخصًا.

جاء قرار الإغلاق بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المشار فيه إلى تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي التي انتهت إلى ثبوت مسؤولية المطعم عن الحادثة، وتم إغلاق المطعم لمدة شهر كامل مع احتساب مدة الإغلاق الاحترازي ضمن فترة العقوبة ووضع لوحة تشهير «أُغلق بسبب التسمم الغذائي» على واجهته مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.