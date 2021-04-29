شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مشتركة..3 جهات تكافح مخالفات كورونا وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية وسط الدمام جولة رقابية على حي السوق بالدمام، بالتعاون مع صحة الشرقية، وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، أمس، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي وعدم التكدس في المحلات التجارية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص على الأسواق التجارية، والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية وأسواق النفع العام؛ للوقوف على كافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية.

تباعد المتسوقين

وبيّن أن الحملة أسفرت عن زيارة 150 منشأة، جرى خلالها التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية وتوفير كل سبل السلامة الصحية للمتسوقين مثل المعقمات وقياس درجة الحرارة، وعدم السماح بالدخول إلا بارتداء الكمامة والتباعد بين المتسوقين ودخولهم المنشأة وفق الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

حملات مستمرة

وأضاف إن الحملات أسفرت عن غلق 14 منشأة مخالفة، وذلك بعد رصد تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما حرّر الأمن الوقائي بشرطة الدمام 15 مخالفة عدم ارتداء كمامة، منوّهًا إلى استمرارية الحملات الميدانية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

تكثيف الزيارات

وأكدت صحة الشرقية الحملة تهدف للوقوف على التقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل المنشآت التجارية والمحلات وأصحاب القطاع الخاص، حرصًا على سلامة الأفراد والمجتمع من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تكثيف الجولات، خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وزيادة الإقبال على الأسواق والمتاجر.

وأشارت إلى تنفيذ حملات بشكل يومي في كافة الأماكن العامة والمنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية، مع رصد المخالفات إن وجدت وإحالتها للجهات المعنية.

مساحة المحل

وبيّنت صحة الشرقية أن اللجنة المكونة من «الصحة» وأمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في البلديات، والشرطة ممثلة في شعبة الأمن الوقائي، تشن جولات مستمرة للتأكد من التزام كافة أفراد المجتمع بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي بالأماكن العامة، وداخل المحلات التجارية.

وأوضحت أن تصنيف التباعد الاجتماعي في المحل، وفقًا للبروتوكول الوقائي، يكون بحسب مساحة المحل، مع احتساب عدد العاملين.

وبيّنت «صحة الشرقية» أنها لا تصدر مخالفات، ولكن فقط توصيات، وبالنسبة للمخالفات يجري إصدارها من قبل البلديات أو وزارة التجارة أو الجهات المعنية بإغلاق المنشأة، مشيرة إلى أن عمل اللجنة المشتركة تكاملي لتحقيق الأهداف المرجوة.

ملصقات تحذيرية

إلى ذلك شكّلت إمارة المنطقة الشرقية لجنة مكونة من صحة الشرقية، وبلدية وسط الدمام، لتنفيذ جولات ميدانية على الأندية الرياضية النسائية، والصالونات النسائية، والمجمعات التجارية، للتأكد من الالتزام باشتراطات البلدية، وتطبيق الإجراءات الوقائية كتفعيل تطبيق توكلنا، وقياس درجة الحرارة وتوفير المعقمات والمطهرات، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتواجد الملصقات التحذيرية على أماكن الجلوس والانتظار، وملاءمة العدد المتواجد لمساحة المبنى، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورافقت ”الخليج 365” الفرق الميدانية في جولة لأحد الأندية الرياضية، والتي ضبطت عدة مخالفات، أبرزها تهاون مرتادي النادي في ارتداء الكمامات، وعدم توافر مساحات كافية بين مقاعد الجلوس، إضافة للتزاحم داخل الصالة الرياضية الواحدة، وزيادة العدد مقارنة بمساحة النادي، وعدم توافر ملصقات للتباعد.

وتواصل اللجنة الجولات التفتيشية على المراكز والمنشآت خلال زيارات يومية مستمرة، بهدف التأكد من توافر جميع الاحترازات الصحية، واتباع بروتوكولات الحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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