السعودية | صورة لوزير ماليزي يشارك في "تنظيف" الحرم تلقى رواجاً

شكرا لقرائتكم صورة لوزير ماليزي يشارك في "تنظيف" الحرم تلقى رواجاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لاقت صورة نشرها وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد علي، تظهره وهو يُشارك عمّال النظافة بالمسجد الحرام في إزالة آثار الأمطار، رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى المعلقين إعجابهم بمبادرته.

وزير التجارة الماليزي محمد علي

وأوضح الوزير الماليزي أنه أراد أن يشارك بجهد بسيط مع عمال النظافة بالحرم المكي في إزالة آثار الأمطار، واصفاً مشاركته بـ"النعمة الكبيرة".

من جهتها، كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت الثلاثاء على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حيث استمتع زوار بيت الله الحرام بالأمطار وسط ابتهالاتهم ودعواتهم خلال شهر رمضان المبارك.