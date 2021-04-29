شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تكشف عن 4 فوائد للتبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة على أهمية التبرع بالدم، وما تعود به من فائدة على صحة الإنسان المتبرع.

وأوضحت الوزارة أن هناك 4 فوائد للتبرع بالدم، منها الاطمئنان على الصحة من خلال الفحص الطبي الذي يتم قبل التبرع.

وأضافت أن التبرع بالدم يقلل الإصابة ببعض أمراض القلب، كما يعود خلايا الدم بخلايا جديدة، إضافة إلى المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.

وناشدت وزارة الصحة بالمساهمة بالتبرع بالدم وحجز موعد التبرع من خلال تطبيق "موعد".