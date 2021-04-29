شكرا لمتابعة خبر عن رد المديفر على ولي العهد بعدما وصفه بـ "خيرة المحاورين في المملكة والعالم العربي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعرب الإعلامي عبدالله المديفر عن بالغ سعادته بعد وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له بأنه خيرة المحاورين.

وكشف المديفر أن ولي العهد قال له: "أنت من خيرة المحاورين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وأتشرف أن أكون معك".

وعلق الإعلامي قائلا: "وسام فخر نقشه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حياتي المهنية سيستمر معي لنهاية حياتي الدنيوية".

يذكر أن لقاء ولي العهد، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية المملكة 2030م. حاز على اهتمام العالم بأسره.