شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم عبر "أبشر أفراد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم عبر منصة "أبشر".

وأوضحت أن الخدمة تمكن المستفيد من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة "أبشر أفراد".

ولفتت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل لحساب المستفيد في منصة "أبشر أفراد"، وتقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

وأضافت أن متطلبات الخدمة تتضمن نسخة من شهادة الميلاد إن وجدت، ونسخة من سجل الأسرة، ونسخة من صك حصر الورثة أن وجد.