شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم.

وبين رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف) وترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ) .

كما تضمن ترقية قاضيين من درجة(قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وترقية خمسة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وترقية ثمانية قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة(قاضي/ج).

وأكد أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة.