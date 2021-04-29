شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الضمان الصحي بشأن صور الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي عن صور الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي.

وقال مجلس الضمان الصحي أن إساءة الاستخدام تتمثل في قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا غير مخولين للحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال أو تعمد الكذب وتشويه الحقائق للحصول على المنفعة.

وكان مجلس الضمان الصحي أوضح أن صاحب العمل يلتزم بتوفير التأمين الصحي لموظفيه ومُعاليهم المشمولين بالنظام طوال العام بدون انقطاع.