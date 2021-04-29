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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال المالي وتعقب مرتكبيها بالمنطقة، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة البحث والتحريات، بمشاركة أمانة المنطقة والجهة المختصة بوزارة التجارة، من القبض على (10) مقيمين، (6) من الجنسية الباكستانية، و(4) من الجنسية البنجلادشية، أحدهم مخالف لنظام الإقامة، في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين، وبيعها بمبالغ زهيدة في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وعثر بحوزتهم على (4986) عبوة. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة المكرمة: القبض على (10) مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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