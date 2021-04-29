11.7 مليار ريال حجم «صكوك الريال» في أبريل – أخبار السعودية

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أبريل 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر عن المركز؛ فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي تمت جدولتها بحسب ما يتناسب مع أيام عمل السوق الدولية والمتعلقة بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.