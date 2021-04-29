رئيس «موانئ»: نعيش المستقبل ونتباهى بالواقع في ظل قيادة حكيمة ورؤية طموحة – أخبار السعودية

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رفع رئيس الهيئة العامة للموانئ «موانئ» المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، منوهاً بما وصل إليه وطننا المعطاء من مكانة ورفعة ومنجزات، جعلنا نعيش المستقبل ونتباهى بالواقع، ليزداد تقدماً وريادة على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أن ما تم تحقيقه في خمس سنوات من عمر الرؤية يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة لكل ما يحقق تطلعات الوطن والمواطن ودفع عجلة التنمية الوطنية وفق خطط مدروسة وآليات مرسومة أسهمت خلال فترة وجيزة في تحقيق نقلات وتحولات نوعية في مختلف المجالات والأصعدة.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية ومنذ انطلاق رؤية بلادنا الطموحة 2030 تواصلت الإنجازات النوعية وعمليات التطوير في هذا القطاع الحيوي بوصفه أحد الممكنات الأساسية في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، مؤكداً السعي قدماً نحو مزيد من التميز والارتقاء بالعمل لجعل الهيئة عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للوطن، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وفق رؤية السعودية 2030م.

ولفت رئيس الهيئة العامة للموانئ إلى أن هذه النقلات النوعية التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة الماضية ما كانت لتتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم بالدعم السخي الذي يلقاه هذا القطاع من قبل خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المستمرة والاهتمام الكبير من قبل ولي عهده الأمين، مما أعطاه القوة والدعم اللازم لتحقيق أهدافه والإسهام في بناء اقتصاد متين ضمن منظومة الاقتصاد السعودي، وتعزيز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة أعمالها وفق أسس تجارية.