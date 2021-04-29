مجلس شباب عسير يدشن بطاقة التخفيضات «مزايا»

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دشن مجلس شباب منطقة عسير بطاقة التخفيضات “مزايا” الخاصة بشباب وشابات المجلس، التي من شأنها توفير عدد من المزايا التي تتوائم مع احتياجاتهم، وذلك في إطار جهودهم المستمرة والدؤوبة في الارتقاء بشباب المنطقة.

وأوضح أمين المجلس عادل آل عمر، أن المجلس يسعى لتوفير عدد من الشركات التي تتوائم مع تطلعات الشباب في منطقة عسير، مبين أن البطاقة تستهدف في مرحلتها الأولى منتسبي المجلس، كما ستكون متاحة لجميع شباب وشابات المنطقة في مرحلتها الثانية.

وأفاد آل عمر أن البطاقة تتميز بخصومات تصل إلى «50» في المائة، للاستفادة منها في عدد من المواقع تشمل المراكز والمولات والمستشفيات والمختبرات والمطاعم والمكتبات والأندية الرياضية والصحية والمحلات التجاري والعديد من الخدمات .

Source almnatiq

