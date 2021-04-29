ما إساءة الاستخدام في التأمين الطبي؟.. «الضمان الصحي» يجيب

حدد مجلس الضمان الصحي صور الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي.

وأوضح مجلس الضمان الصحي أن إساءة الاستخدام تتمثل في قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا غير مخولين للحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال أو تعمد الكذب وتشويه الحقائق للحصول على المنفعة.

وكان مجلس الضمان الصحي أوضح أن صاحب العمل يلتزم بتوفير التأمين الصحي لموظفيه ومُعاليهم المشمولين بالنظام طوال العام بدون انقطاع.

وأكد مجلس الضمان الصحي، عبر تويتر، أنَّه «يلتزم المؤمن له بتقديم (هوية/ إقامة سارية المفعول) حتى يتم تسجيل البيانات من قبل مقدم الخدمة».

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