تيسير نقل المعتمرين والمصلين من ذوي الاحتياجات

وعن المبادرة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس: «هذه المبادرة تأتي من منطلق مهام ومسؤوليات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر والمقدسة، وواجباتها في الدعم والمساندة، لتقديم الخدمات للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام، والتيسير عليهم».
يذكر أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية، لتحديد المسارات التي يتم فيها تقديم الخدمة، والعربات مزودة بوسائل السلامة التي توفر الحماية الكافية لضيوف المسجد الحرام، علاوة على أنها تعد صديقة للبيئة، كونها تعمل بالطاقة الكهربائية.
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