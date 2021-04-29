تيسير نقل المعتمرين والمصلين من ذوي الاحتياجات

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة تشغيل العربات الكهربائية، لنقل المعتمرين والمصلين من ذوي الإعاقة وكبار السن من محطات النزول المخصصة حتى بداية ساحات المسجد الحرام، حيث تم توفير 18 عربة كهربائية صديقة للبيئة ومجهزة بوسائل السلامة، تتسع كل واحدة منها لـ14 راكبا، لنقل المعتمرين ضمن مسارين، تم تحديدهما في منطقة جبل الكعبة ومنطقة أجياد، وإنزالهم عند بداية ساحات المسجد الحرام، ويبلغ طول المسار الأول 600 متر، والثاني 350 مترا، ويعمل المساران على فترتين تمتدان من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة والنصف ليلا، ابتداء من السادس عشر من شهر رمضان حتى نهاية الشهر الكريم.

وعن المبادرة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس: «هذه المبادرة تأتي من منطلق مهام ومسؤوليات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر والمقدسة، وواجباتها في الدعم والمساندة، لتقديم الخدمات للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام، والتيسير عليهم».

يذكر أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية، لتحديد المسارات التي يتم فيها تقديم الخدمة، والعربات مزودة بوسائل السلامة التي توفر الحماية الكافية لضيوف المسجد الحرام، علاوة على أنها تعد صديقة للبيئة، كونها تعمل بالطاقة الكهربائية.