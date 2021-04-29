معالجة 13 تشوها بصريا في الأحساء

وهي: وضع أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، خارطة طريق، لمعالجة وإزالة عناصر التشويه البصري، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، تحقيقا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج «جودة الحياة»، وذلك ضمن أولويات منظومة العمل البلدي، بما يُسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية الحفاظ على البيئة وحماية المرافق العامة. وأعلن «الملا» استحداث «وحدة عمليات معالجة التشوه البصري»، وتكليف المهندس حسن الحجي مديرا لها، وتتركز جهودها في معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري، وتعزيز الدور البلدي في المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، وتحسين المشهد الحضري. اشتملت خارطة الطريق على معالجة وإزالة 13 تشوها بصريا، وتركيز الجهود لمعالجتها وإزالتها، 1- رفع مخلفات الإنشاء والهدم ونواتج الحفر. 2- صيانة حفر الطرقات. 3- تشذيب وتنسيق وزراعة الأشجار وشتلات الزهور. 4- إزالة مظلات المركبات العشوائية. 5- رفع المركبات التالفة والمهملة. 6- معالجة وضع الباعة الجائلين. 7- صيانة وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة. 8- معالجة وضع حاويات وصناديق النفايات. 9- إعادة تأهيل الحدائق والساحات البلدية. 10- صيانة اللوحات الإرشادية. 11- إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام. 12- صيانة وإعادة تأهيل أرصفة الشوارع. 13- إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة.



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