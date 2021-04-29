تسرب للأمطار بمستشفى في مكة

أوضحت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بأن جزءا من غرف التنويم بأحد مستشفياتها تعرض لتسرب مفاجئ لمياه الأمطار، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدسة مساء الثلاثاء. وأشارت بأن ذلك استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى، مؤكدة أن كافة المرضى بالمستشفى بصحة وسلامة.

وأشارت إلى أن الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي كان لحظة التسرب، والذي تم السيطرة عليه من قبل فرق الصيانة في حينه، مبينة في الوقت ذاته أنه يجري بحث أسباب وتداعيات التسرب ومعالجتها واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.