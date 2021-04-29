نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشن وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني تطبيق جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، بحضور مدير الجمعية أحمد المطرفي. واستمع القحطاني إلى شرح عن أهداف التطبيق الذي ‏يوفر عددا من الخدمات كطلب حفظ نعمة أو طلب استفادة من الجمعية، حيث يطلب التطبيق موقع المستفيد من خلال خدمة تحديد الموقع، كما يتيح التطبيق التعرف على قائمة الطلبات التي سجلها المستفيد وتتبع حالتها، إضافة إلى إمكانية التواصل مع الجمعية بشكل مباشر، أو طلب الدعم الفوري، ويهدف التطبيق للقضاء على ظاهرة إهدار الطعام.



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