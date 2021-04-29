السعودية اليوم / "البيئة" تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض في الطائف



الطائف 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

كثفت فرق مكافحة الرش بمحافظة الطائف أعمالها في رش ومكافحة نواقل الأمراض, وذلك في نطاق عملها في المحافظة على فترات متعددة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أنه عُمل مسح موسع لمحافظة الطائف لرصد التجمعات المائية والمستنقعات التي تكونت بعد الحالة المطرية التي مرت بها المحافظة خلال الأسبوع الماضي, وكان من أهم ما رصد عدد من المستنقعات في أماكن مختلفة جارٍ العمل عليه وفق آلية أعمال المكافحة المعتمدة.

وبين أن أعمال الرش تجري بصورة دورية في نطاق عمل المكتب مع التركيز على مناطق تجمعات المياه, في إطار الخطة الشاملة للمكافحة المتكاملة بهدف الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الآفات المهددة للصحة العامة, ويأتي ذلك ضمن أعمال مكتب وزارة البيئة المستمرة في رصد ومكافحة أماكن تكاثر نواقل الأمراض مثل البعوض وغيرها من النواقل، والتي تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان وفق البرنامج المعد لذلك.

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