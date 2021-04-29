السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة نجران يتفقد جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة



نجران 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

تفقد وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي اليوم، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران "رفقاء".

وشارك العذيقي منسوبي الجمعية ومستفيديها وجبة الإفطار الرمضاني، بحضور رئيس مجلس إدارتها الدكتور يوسف الحازمي، وعدد من أعضائها، وذلك بمقر الجمعية.

وقدم الدكتور الحازمي لوكيل إمارة المنطقة، شرحاً وافياً وعرضاً مرئياً عن أعمال الجمعية وما تقوم به، في مجال رعاية الأيتام بالمنطقة منذ انطلاقها قبل 10 أعوام، موضحاً أن الجمعية ترعى 1100 يتيم ويتيمة، برعاية وكفالة شهرية وموسمية وفي الأعياد والدراسة، وتقدم برامج وأنشطة تنمي المهارات، مشيراً إلى تبني الجمعية لعدد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص للتأهيل والتعليم والتطوير، إضافةً إلى دورها في جائحة

بدوره نوه وكيل إمارة المنطقة بحرص القيادة الرشيدة –حفظها الله- على دعم الأعمال الخيرية، مؤكداً أن أبناء وبنات الوطن من الأيتام، فئة غالية على قلوب الجميع، ولبنةً صالحة في بناء الوطن وازدهاره، مثمناً ما تقوم به الجمعية وإدارتها من أعمال خيّرة.

وقدم العذيقي في ختام زيارته التفقدية للجمعية، عدداً من الهدايا لمستفيديها.

// انتهى //

23:48ت م

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نجران 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واستفقد وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي اليوم، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران "رفقاء".وشارك العذيقي منسوبي الجمعية ومستفيديها وجبة الإفطار الرمضاني، بحضور رئيس مجلس إدارتها الدكتور يوسف الحازمي، وعدد من أعضائها، وذلك بمقر الجمعية.وقدم الدكتور الحازمي لوكيل إمارة المنطقة، شرحاً وافياً وعرضاً مرئياً عن أعمال الجمعية وما تقوم به، في مجال رعاية الأيتام بالمنطقة منذ انطلاقها قبل 10 أعوام، موضحاً أن الجمعية ترعى 1100 يتيم ويتيمة، برعاية وكفالة شهرية وموسمية وفي الأعياد والدراسة، وتقدم برامج وأنشطة تنمي المهارات، مشيراً إلى تبني الجمعية لعدد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص للتأهيل والتعليم والتطوير، إضافةً إلى دورها في جائحة كورونا ، وانتقالها للعمل الإلكتروني.بدوره نوه وكيل إمارة المنطقة بحرص القيادة الرشيدة –حفظها الله- على دعم الأعمال الخيرية، مؤكداً أن أبناء وبنات الوطن من الأيتام، فئة غالية على قلوب الجميع، ولبنةً صالحة في بناء الوطن وازدهاره، مثمناً ما تقوم به الجمعية وإدارتها من أعمال خيّرة.وقدم العذيقي في ختام زيارته التفقدية للجمعية، عدداً من الهدايا لمستفيديها.// انتهى //23:48ت م0249

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