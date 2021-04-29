السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية المصرية



الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، معالي قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وقلّد معالي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، معالي قائد القوات البحرية المصرية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

حضر الاستقبال معالي قائد القوات البحرية الملكية

// انتهى //

23:46ت م

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الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واساستقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، معالي قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن.وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.وقلّد معالي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، معالي قائد القوات البحرية المصرية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.حضر الاستقبال معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي, وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.// انتهى //23:46ت م0248

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