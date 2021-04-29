

تبوك 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

كثفت الفرق الرقابية والتطوعية في أمانة منطقة تبوك ، وبلدياتها أعمالها الميدانية وجولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية، ومراكز التموين خلال النصف الأول من ‫شهر رمضان المبارك، حيث جرى تنفيذ 22527 جولة رقابية .

وشملت الجولات الرقابية جميع المطاعم والمطابخ والمخابز ومحال المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام ، كما جرى خلال الجولات الرقابية منذ بداية شهر رمضان وحتى الـ 16 منه، رصد 247 مخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وشددت الأمانة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية ، وأن الإغلاق الفوري وتطبيق بنود لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجزائية سيتم بحق المخالفين من خلال العمليات المركزية والطوارئ عبر الرقم 940.

// انتهى //

23:20ت م

0243



تبوك 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسكثفت الفرق الرقابية والتطوعية في أمانة منطقة تبوك ، وبلدياتها أعمالها الميدانية وجولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية، ومراكز التموين خلال النصف الأول من ‫شهر رمضان المبارك، حيث جرى تنفيذ 22527 جولة رقابية .وشملت الجولات الرقابية جميع المطاعم والمطابخ والمخابز ومحال المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام ، كما جرى خلال الجولات الرقابية منذ بداية شهر رمضان وحتى الـ 16 منه، رصد 247 مخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، من خلال متابعة تطبيق الأسواق والمنشآت التجارية للاشتراطات الصحيّة , بالإضافة إلى إغلاق 212 منشأة تجارية لإخلالها باشتراطات الإجراءات الاحترازية والوقائية.وشددت الأمانة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية ، وأن الإغلاق الفوري وتطبيق بنود لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجزائية سيتم بحق المخالفين من خلال العمليات المركزية والطوارئ عبر الرقم 940.// انتهى //23:20ت م0243

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة تبوك تنفذ أكثر من 22 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.