السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تغلق 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 39 مسجداً



الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 34 حالة إصابة بفيروس

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة تسعة بمنطقة الرياض, وسبعة بمنطقة مكة المكرمة, وسبعة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة الشرقية, وثلاثة بمنطقة جازان, واثنان بمنطقة المدينة المنورة, ومسجد بمنطقة الباحة, ومسجد بمنطقة نجران, ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت إلى إعادة فتح 39 مسجداً بمنطقة الرياض و 12 مسجداً بمنطقة مكة المكرمة, وخمسة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة تبوك, وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية, واثنين بمنطقة عسير, ومسجد بمنطقة الشرقية, ومسجد بمنطقة الباحة, وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

// انتهى //

23:17ت م

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الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 34 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 81 يوماً 901 مسجد، فُتح 862 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة تسعة بمنطقة الرياض, وسبعة بمنطقة مكة المكرمة, وسبعة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة الشرقية, وثلاثة بمنطقة جازان, واثنان بمنطقة المدينة المنورة, ومسجد بمنطقة الباحة, ومسجد بمنطقة نجران, ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.وأشارت إلى إعادة فتح 39 مسجداً بمنطقة الرياض و 12 مسجداً بمنطقة مكة المكرمة, وخمسة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة تبوك, وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية, واثنين بمنطقة عسير, ومسجد بمنطقة الشرقية, ومسجد بمنطقة الباحة, وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.// انتهى //23:17ت م0242

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