السعودية اليوم / فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض ينجح في استئصال (48) ورمًا ليفيًا من رحم فتاة



الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة في "العشرينات" من العمر.

وجاء تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية جراحية، لينهي بعد توفيق الله معناة المريضة من النزف الشديد.

وتُعد هذه العملية من العمليات الكبيرة التي أُجريت للمريضات من السيدات اللاتي يعانين من نفس الأعراض، حيث أسهمت بعد توفيق الله الإمكانات والتجهيزات الكبيرة التي يحظى بها مستشفى قوى الأمن بالرياض، ومن خلال كوادره الطبية المتخصصة في عودة الفتاة لحياتها الطبيعية، وهي بصحة جيدة بعد مراقبة وضعها الصحي وحتى خروجها بكامل الصحة والعافية ولله الحمد.

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23:16ت م

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