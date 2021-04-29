السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 50,061 إصابة مؤكدة و 556 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 50,061 إصابة مؤكدة و 556 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس البلاد 31,976,888، فيما بلغ عدد الوفيات 570,421.

// انتهى //

23:16ت م

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واشنطن 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 50,061 إصابة مؤكدة و 556 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس البلاد 31,976,888، فيما بلغ عدد الوفيات 570,421.// انتهى //23:16ت م0239

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