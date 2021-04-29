الغذاء والدواء ترد على شائعة خطورة السمبوسة: منعنا الزيوت المهدرجة جزئيًّا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًّا في المنتجات الغذائية.

جاء ذلك ردًّا من الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، على شائعة بشأن كون عجائن السمبوسة تحتوي على زيوت مهدرجة تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

خطورة الزيوت المهدرجة:

وبعض الأطعمة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة غنية بـ مكونات غذائية ومواد كيميائية تسبب ضررًا كبيرًا للجسم، وتكون عادة في الأطعمة النشوية عندما يتم خبزها أو قليها أو تحميصها في درجات حرارة عالية، على سبيل المثال هناك مادة الأكريلاميد، فالجسم مجهز للتعامل مع كميات صغيرة منها، لكن في حال زيادتها عن الحد فإن الأمر ينقلب إلى ضرر خطير.

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