شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد: الأولويات أن يكون لدي مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حديث قوامه الشفافية والمصارحة والثقة والاعتزاز بالهوية مضى ولي العهد معددا منجزات الرؤية الطموحة 2030، بقوله «إن الأولويات أن يكون لدي مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف ومن ثم ندخل في خانة صعبة جدا لا نستطيع أن نوفر نموا فيها في المستقبل».

وأوضح أن «المواطن السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وأنه بدون المواطن لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه»، مشيرا إلى أن الخوف غير موجود في قانون السعودية.

وبخصوص الضريبة قال «طبعا نتكلم عن 15% .. اتفاق من مجلس التعاون الخليجي أن يكون عندنا ضريبة VAT ما بين 5 إلى 10% وتكون محفزة بحيث نكون نحن الأقل فالعالم وكما تعرف أن المملكة ثلث سكانها من غير السعوديين مع النمو الاقتصادي الضخم سينمو عدد السكان، لكن سينمو أيضا عدد الأجانب، مما قد نصل فيه في 2030 أو 2040 إلى 50 % سعوديين و50 % أجانب داخل المملكة إذا ما وضعنا VAT خاصة مع فتح السياحة واستهداف 100 مليون سائح في 2030 سيكون فيه تسرب كبير جدا للدعم الحاصل في المملكة من 5 % و10 % تضمن أن العائد الذي يستفيد منه الأجنبي في استهلاكه في داخل المملكة يعود للحكومة والحكومة تنفقه في كل منافع التي يحتاجها السعودي، سواء في الصحة أو التعليم أو بنية تحتية أو حتى رواتب أو غيرها من الأشياء الأخرى، الـ 15 % في الجائحة والتحديات الاقتصادية التي واجهها العالم أجمع في 2020 لا يزال النفط يشكل جزءا رئيسا من دخل المملكة ورأينا أن أسعار النفط وصلت إلى أقل من صفر في 2020 كان فيه تحد كبير جدا إما نقوم بتغيير كل شيء ونغير كل مستهدفاتنا ونتراجع في كل أحلامنا للمستقبل أونتخذ إجراءات قد تكون قاسية في فترة قصيرة من الزمن ومن ثم تعود الأمور لنصابها، وكان أحد الإجراءات لكي نتفادى إلغاء جزء كبير من البدلات أو تخفيض الرواتب وغيرها من هذه الإجراءات أن نرفع VAT إلى 15 %»، مبينا أن «هذا بلا شك إجراء مؤلم للغاية آخر حاجة بالنسبة لي أن آلم أي مواطن سعودي، مصلحتي أن يكون الوطن عزيزا وينمو، ومصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضيا كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله لكن دوري أيضا وواجبي أن أبني له مستقبلا طويل الأمد مستمر في النمو ولا أرضيه ثلاث أربع سنوات واستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل فكانت مجموعة قرارات منها 15 % (VAT) وهو قرار موقت قد يستمر سنة إلى خمس سنوات كحد أقصى ومن ثم الأمور سوف تعود إلى الطبيعة .. فقط سنعيد توازنا بعد هذه الجائحة ثم نعود للرقم الطبيعي، حسب المعطيات الاقتصادية وحسب الظروف التي تحصل بالقليل سوف تكون خلال سنة وبالكثير سوف تكون خلال 5 سنوات»، مؤكدا أنه لن يكون هناك ضريبة على الدخل في المملكة.

استقرار المالية

وبخصوص نهج الدولة وسياستها في زيادة دخل المواطن قال ولي العهد «ما في شك لكن أنا لدي أولويات قبل الوصول لذلك، أول الأولويات أن يكون لدي مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف ومن ثم ندخل في خانة صعبة جدا لا نستطيع أن نوفر نموا فيها في المستقبل ..

فاستطيع أن أنفق إنفاقا عاليا جدا واستنزف مدخرات صندوق الاستثمارات العامة ومدخرات البنك المركزي وخفض معدل البطالة في يوم واحد إلى 3 % .. لكن هل هذا مستدام؟ هذا 5 سنوات وستكون هناك مشكلة أكبر وفيه استنزاف لماليتك ولن تكون لديك قدرات ولا فرصة للنهوض، فالشيء الأول لا بد من المحافظة على مالية متينة مستمرة قوية مستدامة وتؤدي إلى الغرض المطلوب للأبد، والشيء الثاني أن تحافظ على الاقتصاد أن يستطيع أن ينمو ويستطيع أن ينهض بأدوات بعيدة عن الحكومة ومثل ما ذكرت لك اليوم الذي يقود التنمية في المملكة العربية السعودية هو صندوق الاستثمارات العامة بل حتى الـ24 شركة الكبرى تضخ أكثر من صندوق الاستثمارات العامة والحكومة تقريبا في السنة هذه فالحكومة 10 تريليونات والشركات 5 تريليونات تقريبا نصف ما تضخه الحكومة لكن لو تأخذ الإنفاق الرأسمالي للحكومة للسنوات القادمة تريليون ونصف ولو تأخذ الإنفاق الرأسمالي لصندوق الاستثمارات العامة تقريبا 3 تريليونات، فتتحدث عن 4 ونصف تريليون و24 شركة سوف تضخ 5 تريليونات ففي 2030 (القاب)، وسوف نستمر بضخ إنفاق مالي على مدى 10 سنوات من تريليون إلى تريليون ونصف لكن الشركات بعد 2030 سوف تضخ بالسنوات التي بعدها 7 تريليونات أو 8 تريليونات ريال داخل الاقتصاد السعودي وصندوق الاستثمارات العامة سوف يضخ بالعشر السنوات التي بعده 5 و6 تريليونات ريال وسوف تتحول هذه القيادة إلى هذه القنوات الأخرى التي ستكون مستدامة تنفق وتحقق أرباحا وتأخذ عائدا وتنفق مرة أخرى بنسب أعلى وتستمر الوتيرة بشكل أكبر».

الحفاظ على المدخرات

وعن ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة البنزين، خصوصا أن المملكة دولة غنية، قال «الدولة النفطية ليست الدولة الغنية، الجزائر دولة نفطية والعراق دولة نفطية، هل هي دول غنية، طبعا الدولة الغنية تقدر بمقدراتك وبمداخيلك الاقتصادية مع تعداد سكانك، صحيح كنا دولة غنية للغاية لما كان عدد السكان 6 ملايين و7 ملايين نسمة كان عندنا 10 ملايين برميل وعدد السكان قليل جدا اليوم عندك عشرين مليون نسمة وينمو بشكل كبير جدا إذا ما وزعنا أدواتنا وحافظنا على مدخراتنا ووجهناها في الطريق الصحيح سوف نتحول يوم بعد يوم إلى دولة أفقر وأفقر أو نحافظ على هذه المدخرات ونوجهها بالشكل الصحيح حتى نتجاوز هذه العقبة بعد سنوات قليلة جدا ونصل إلى نمو وازدهار مستمر مستدام».

جذب السياح

وردا على سؤال بشأن مشروعات البحر الأحمر، وما إذا كانت ستصمم لتصبح (مالديف جديدة) في المملكة، أجاب ولي العهد قائلا «لا بد أن نقدم شيئا جديدا في المشروعات التي تقع في البحر الأحمر؛ لنجذب السائح بالخدمات الجديدة والثقافة المختلفة».

وأوضح أن «المشروعات قسمت ليقوم بعضها على تراث معماري حجازي، أو طراز معماري من تبوك أو جازان أو عسير. وبعض المشروعات قُدمت على طراز مبتكر، يترجم شكل البحر الأحمر، مثلما أعلن سابقا»

وعن البطالة ، قال «إننا في الربع الرابع في 2020 وصلنا إلى 12 % والسنة هذه سوف نكسر حاجز 11 % وصولا إلى 10 %»، مشيرا إلى أن المستهدف في الرؤية هو 7 %.

وأضاف «7 بالمئة سوف نحققها قبل ذلك بكثير جدا، نحن نستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين سبعة إلى 4 بالمئة، وإذا وصلنا لهذه المستهدفات سنبدأ بالخطوة القادمة.. اليوم في السعودية لدينا فقط 50 في المئة وظيفة جيدة، والباقي وظائف سيئة. ماذا يعني وظيفة جيدة ووظيفة سيئة؟ وظيفة جيدة تأكل تشرب وتلبس وتشتري كل الأشياء التي تحتاجها وعندك بيت وعندك سيارة وعندك كل احتياجاتك الرئيسة لكن عندك قدرة على الادخار وقدرة على الإنفاق على الترفيه وقدرة أنك تعيش حياتك سعيدة .. الخمسون بالمئة الأخرى وظائف سيئة تأكل تشرب وتأخذ احتياجاتك الرئيسة وعندك بيت بس ما تقدر تدخر وما تقدر تنمي ثروتك ما تقدر تستمتع إلا قليل، فمن يوم ما نوصل لمعدلات البطالة الطبيعية إن شاء الله قبل الرؤية ما بين 7 إلى 4 بالمئة سوف يكون الهدف القادم رفع الوظائف الجيدة من خمسين بالمئة إلى ثمانين بالمئة في المملكة».

مجانية الصحة والتعليم

وعن برنامج التحول الصحي وهل ستكون الخدمات الصحية بمقابل مستقبلا قال «نظام الحكم واضح وصريح أن الخدمات الصحية تقدم مجانا للمواطن هي والتعليم .. هذا أمر مسلم فيه، وبرنامج التحول في القطاع الصحي سيحدث تغييرا كبيرا بمستوى الخدمات، نعمل اليوم بمبادرة على وشك الإطلاق والتي هي تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مستشفى غير ربحي مملوك للحكومة بالكامل لكن هدفها غير ربحي ويمول بما يقارب 10 مليارات من ميزانية الدولة أيضا ستحصل على إيرادات من 6 مليارات ريال إلى 12 مليار ريال أضف إليها ميزانية الحكومة مبلغ ضخم جدا 22 مليار ريال سوف نستطيع من خلاله أن نتوسع في الأبحاث وفي فتح الفروع والخدمات بشكل كبير جدا، وبهدف غير ربحي كل هذه الإيرادات تعود مرة أخرى الى استثمارات صحية داخل المملكة .. وجزء من المستشفيات الحكومية ستستمر في وضعها وأخرى ستخصص».

وتحدث ولي العهد عن قطاع السياحة «الذي سيوجد 3 ملايين وظيفة من الآن حتى 2030، مليون وظيفة منها ستكون وظائف للسعوديين، ومليونين للأجانب بأسباب مختلفة لكن متى ما وجدنا مليون وثلاثة ملايين وظيفة للسعوديين ومليونين وظيفة لغير السعوديين سنحقق في السنوات التي تليها سعودتها في المستقبل، فالقطاع الصناعي فيه فرص لكن الرقم هو مهم هل البطالة تزداد أو تنخفض لدينا؟ البطالة انخفضت إذا قدرنا في نهاية السنة هذي نخفض البطالة في خلال الخمس سنوات الرؤية بـ 4 % من 14 % إلى 10 % إذا 4 % في أربع سنوات ستكون من عشر سنوات لكن لا أرغب في إعطاء رقم معين متى ما وصلنا إلى 7 % سنعمل على تحسين الوظائف ورفع دخل 50 % من المواطنين الذين وظائفهم سيئة».

مجتمع إيجابي

وفيما يتعلق بالتعليم العام والعالي، أشار ولي العهد إلى أن «هناك التعليم المجتمعي للمجتمع بشكل عام فهل المجتمع إيجابي هل المجتمع عام؟ هل المجتمع فعال ويدفعك؟ ولدينا وسائل التقنية التي تستطيع أن تصل المعلومة بشكل سريع جدا ونتعلم إلى آخره، فعندما نتحدث عن التعليم العام، حرصت وزارات التعليم قبل 30 عاما على تقديم المعلومات يعني مثلا لو نذهب لمنهج الرياضيات ونقول لأحدهم قبل 30 عاما أجمع لي هذه المعلومات تستغرق منه 5 إلى 10 سنوات فالحكومة تجمع هذه المعلومات كي تعطينا إياها، واليوم أصبحت المصادر مفتوحة فالذي نعمل عليه أننا نركز على حجم المعلومة بحيث نقدم المعلومات الرئيسة التي تحتاجها، قراءة، وكتابة، رياضيات، إلخ، والباقي نركز على (الأسكلز) يكون (ريسكلز) بحيث تبحث عن المعلومة كيف تنمي نفسك وقدراتك كيف تخطط للمستقبل إلخ؟ طبعا لن تكون في يوم وليلة، برنامج تطوير قدرات الموارد البشرية أطلق أو على وشك إطلاقه والآن سوف يحكي عن هذه التفاصيل ورحلتنا في السنوات العشر القادمة.

أما التعليم العالي فلدينا اليوم تقريبا خمس جامعات في مؤشرات مختلفة مصنفة من أهم 500 جامعة في العالم مستهدف الرؤية أن يكون لدينا 3 جامعات من 200 جامعة في العالم قد نعمل على مستهدف طموح للغاية قد لا نحققه لكن لو اقتربنا سيكون جيد وهو أن يكون لدينا جامعة من أفضل عشر جامعات في العالم التي هي «جامعة الملك سعود» لكن لو كانت رقم 20 أو 30 بيكون شيء جيد جدا وسوف يعلن عنه في استراتيجية مدينة الرياض، فالتعليم العالي أيضا مغطى في هذا الجانب مثل ما ذكرت لك في قطاع التقنية وسهولة وصول المعلومة متوفرة بشكل كبير جدا وحقق فيها إنجازات ضخمة في السنوات الماضية التي تجعل المواطن السعودي تصله المعلومة بشكل سريع جدا مع ذلك تعليمنا اليوم ليس بسيء وهو الذي خرجني وخرجك وكلنا متعلمين في التعليم العام السعودي والتعليم العالي السعودي وأغلب القياديين في القطاع الحكومي والخاص ويوجد غيره من المجالات، ونحن نطمح للأفضل».

مستقبل الرياض

وقال ولي العهد «قارنا (بسيتي ستيت) مدينة الدولة مثل سنغافورة لأنه نطاق ضيق للغاية تعداد سكاني قليل جدا ولا يوجد رقعة جغرافية، قارنا بفرنسا التي مراكزنا قريبة منها، قارنا في بريطانيا قارنا في أمريكا قارنا في الصين هذه الدول التي تقارنا فيها رقعة جغرافية ضخمة وعدد سكاني كبير للغاية».

وعن مدينة الرياض، ومستقبلها قال ولي العهد «اليوم 80 % من اقتصاديات العالم قائمة على المدن، وفي العشر والعشرين سنة القادمة 90 % من اقتصاديات العالم قائمة على المدن، فإذا أردت أن تحقق تنمية أوجد التنمية في المدينة لأن هي أكبر أداء لك لإيجاد نمو ولخلق وظائف»، موضحا أن «مدينة الرياض خططت بشكل جيد من قبل الملك سلمان وهي أفضل مدينة للبنى التحتية في السعودية ومن أفضل المدن في الشرق الأوسط، ولا يكاد يكون إلا مدينتين أو ثلاثة إلا بنفس مستواها في الشرق الأوسط مما تتيح فرصة إلى صناعة مشاريع كثيرة تخدم السعودية في سواء من التوظيف أو نمو الاقتصاد أو إلى آخره».

6 ملايين وظيفة إضافية

وأضاف «في مدينة الرياض تقريبا 3 ملايين وظيفة ونريد أن نصل إلى عشرين مليون نسمة نحتاج نوجد تقريبا 6 ملايين وظيفة إضافية في مدينة الرياض»، مبينا أن مدينة الرياض اليوم تشكل تقريبا نصف الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، مما يعني إذا أردت أن تهيئ وظائف ونمو ركز في مدينة الرياض بشكل كبير جدا التي هي أكبر محفز لهذا النمو الضخم جدا.

وعن الازدحام في مدينة الرياض، قال «لو قارنا الرياض بالمدن المزدحمة قارن الرياض بالمدن المليونية المدن التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة في المؤشرات تتكلم عن هذا الشيء وأيضا سنجعل الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض تعلن عن هذه المؤشرات، الرياض هي رقم واحد في العالم في الترافيك لما تقارنها بلوس أنجلوس أو نيويورك أو طوكيو أو لندن المشوار الذي تقطعه في الرياض في مثلا خلنا نقول ساعة في لوس أنجلوس تحتاج خمس ساعات عشان تقطع هذا المشوار في نيويورك تحتاج إلى 3 أو 4 ساعات عشان تقطع المشوار، في طوكيو تحتاج إلى 10 ساعات عشان تقطع هذا المشوار، فلا تقارن الرياض بمدينة فيها 3 ملايين نسمة وفيها مليون نسمة قارن الرياض بالمدن التي فيها فوق خمسة ملايين نسمة نحن الأول. صحيح إذا نما سكان مدينة الرياض إلى 15 أو 20 مليون فيكون فيه تحدي لكن جزء من استراتيجية الرياض بتنمية المواصلات من خلال خطوط سريعة وجديدة من خلال المترو ومن خلال النقل الجماعي وغيرها من الخدمات التي سوف يعلن عنها في استراتيجية الرياض مما ستجعلنا نحافظ على أفضل عشر مدن مليونية في سهولة التنقل».

دستورنا القرآن

وعن مفهوم الاعتدال، أجاب ولي العهد أن: «الاعتدال» كلمة واسعة للغاية، كل فقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من ألف سنة وهم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال، لا أعتقد أنني في موقع أستطيع ما هو مفهوم الاعتدال بقدر ما ألتزم بدستور المملكة الذي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع.

وتابع قائلا «إن دستورنا هو القرآن وسوف يستمر للأبد والنظام الأساسي في الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية، نحن كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاث ملزمين بتطبيق القرآن، لكن في الشأن الاجتماعي والشخصي فقط ملتزمين بتطبيق النصوص المنصوص عليها في القرآن بشكل واضح، يعني لا يجب أن أطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة، وعندما أتكلم عن نص صريح من السنة أغلب المدونين للحديث يصنفون الحديث بناء على البخاري ومسلم وغيره أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف لكن في تصنيف آخر هو الأهم الذي هو الحديث المتواتر والآحاد والخبر وهو المرجع الرئيس في استنتاج الأحكام واستنباطها من الناحية الشرعية، الحديث المتواتر الذي هو من جماعة لجماعة لجماعة لجماعة مجموعة أشخاص يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي أحاديث قليلة للغاية ولكن ثباتها قوي جدا وتفسيرها يخضع لاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث، بينما الآحاد الذي هو فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة عن فرد ففي فرد في الحلقة فهذا يسمى حديث آحاد وهذا يصنف أصنافا كثيرة منها الصحيح ومنها الحسن والضعيف، وحديث الآحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر، إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة خاصة إذا كان حديث آحاد صحيح، وهذا يشكل جزءا قليلا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الخبر الذي هو عن فرد فرد فرد فرد ما نعرف عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة عن جماعة عن فرد ما نعرف فيه انقطاع هذا الخبر هو يشكل النسبة العظمى من الأحاديث، هذا لا يؤخذ فيه أنه غير ثابت وغير ملزم ونرى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب الأحاديث في وقته أمر بحرقها وعدم كتابتها فما بالك ترجع لأحاديث الخبر وتلزم فيها الناس من الناحية الشرعية وقد تطعن في قدرات الله سبحانه وتعالى أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، الحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص في القرآن ونصوص الحديث المتواتر وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر لأحاديث الخبر بتاتا إلا إذا كان تسند عليه رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان، لا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح وتطبق هذه العقوبة بناء على كيفية تطبيقها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونك تأخذ نص قرآني وتطبقه بطريقة غير الطريقة التي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتبحث عن الشخص وتثبت عليه التهمة بينما الرسول أتاه المتهم معترفا وعامله بهذه الطريقة هذا ليس شرع الله، وتأتي لتطبق نصا شرعيا أو عقوبة بحجة أنها عقوبة شرعية ولا يوجد نص شرعي للمعاقبة في القرآن أو الحديث المتواتر هذا تزييف للشريعة، فالله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعاقب على جرم شرعي نص عليه، عندما حرم شيئا ووعد بالعقاب في الآخرة لم ينص ويأمرنا كبشر أن نعاقب عليه وترك الفرد أن يختار وحسابه يوم الدين وفي الآخرة الله غفور رحيم ويغفر كل شيء إلا أن يشرك به، فهذا المنهج الصحيح للتطبيق للقرآن والسنة بناء على دستورنا».

باب الاجتهاد مفتوح

واستطرد قائلا «إنه متى ما ألزمنا أنفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معناه ألهنا البشر، الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع بينه وبين الناس حجاب، أنزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد، والشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله ـ لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لعارض هذا الشيء فلا توجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت، القرآن والاجتهاد مستمران فيه وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد مستمران فيه وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وكل فهم يعني مثلا قبل مئة عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف أن الكرة الأرضية أنها مدورة أو لا ولا يعرف قارات العالم ولا التقنية وإلى آخره ففتواه بناء على معطيات ومعلومات عنده وفهمه للقرآن والسنة لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي وفي الأخير مرجعنا هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم».

قوانين واضحة

وبخصوص نظام الأحوال الشخصية واعتماد الأنظمة الأربعة، قال ولي العهد «ما تستطيع تخترع العجلة، العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر، نحن دورنا أن نسن قوانين في المملكة لا تخالف القرآن والسنة، ولا تخالف مصالحنا وتعز مصالحنا وتحافظ على أمن المواطن ومصالح المواطن وتساعد في تنمية وازدهار الوطن فتسن القوانين بناء على هذا الإجراء حسب المتعارف عليه دوليا، تريد سائحا يأتي إليك، تستهدف 100 مليون سائح لتوفير ثلاثة ملايين وظيفة وتقول أنا عندي حاجة جديدة اخترعتها غير القوانين المتعارف عليه فلن يأتيك، إذا أردت أن تضاعف مثل ما ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات ريال إلى 17 مليار ريال وتقول تعال استثمر عندي أنا عندي اختراع جديد لا محاميه يعرف ما هي الإجراءات التي تعملها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج أن يستثمر فيها مبالغ ضخمة، فيقول دع الاستثمار في هذه الدولة، لما تأتي تستهدف عقول وقدرات بشرية للعمل في المملكة العربية السعودية وتقول أنا عندي اختراع جديد لطريقة عمل وسن قوانين فلن يأتيك أي أحد، فأنت تسن القوانين المتعارف عليها دوليا بناء على دستورك وقرآن وبناء على مصالح ومستهدفاتك وحفظ أمن ومصالح المواطن والدفع بتنمية وازدهار الوطن».

الهوية السعودية

وحول نظرة الأمير إلى الانفتاح على العالم، قال «إذا هويتك لم تستطع أن تصمد مع التنوع الكبير في العالم معناه أن هويتك ضعيفة ويجب أن نستغني عنها، وإذا هويتك قوية وأصيلة تستطيع أن تنميها وتطورها وتعدل السلبيات التي فيها وتحفز الإيجابيات التي فيها معناه أنت حافظت على هويتك وطورتها، الدليل اليوم لبسنا في المملكة وعاداتنا العريقة وتقاليدنا وإرثنا الثقافي والتاريخي وقبل ذلك إرثنا الإسلامي يشكل جزءا رئيسا من هويتنا نطوره مع تطوير الزمان ونستمر في تعزيزه لكي يكون أحد عناصر تشكيل العالم وأحد عناصر الأشكال الموجودة في العالم وأعتقد أن هويتنا قوية للغاية ونفتخر فيها وهي جزء رئيسي من صنعي أنا وأنت وكل مواطن سعودي هي جزء رئيسي من الحراك الذي حاصل في المملكة بسبب هويتنا السعودية المبنية على الهوية الإسلامية والعربية وإرثنا الثقافي والتاريخي».

خطر التطرف

وعن حملة تحييد الخطاب المتطرف، أجاب بأنه «صعب تختار من أين تبدأ لكن التطرف في كل شيء غير جائز والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في أحد الأحاديث أن يوم من الأيام سوف يخرج من يتطرف إذا خرجوا اقتلوهم، لا تغلوا في دينكم فما أهلك من قبلكم إلا غلوهم في دينهم، فالغلو في أي شيء سواء في الدين أو في ثقافتنا أو عروبتنا أو في أي أمر كان خطيرا للغاية بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تجارب دنيوية ومن التاريخ الذي تقرأه، مؤكدا أنه ما من شك أن المملكة كانت هدفا رئيسا للمشاريع المتطرفة والمشاريع الإرهابية في أنحاء العالم، إذا أنا أسامة بن لادن وأريد أنشر فكري المتطرف في العالم كله وأريد أن أنشره خصوصا بين المسلمين، من وين أبدأ، سأبدا في الدولة التي فيها قبلة المسلمين وفيها مقدسات المسلمين ويتوافد عليها حجاج المسلمين والمعتمرين ويتوجه إليها المسلمون خمس مرات في اليوم، إذا نجحت في نشر مشروعي هناك تلقائيا سوف ينتشر في أنحاء العالم، كل فكر متطرف عندما يريد أن يبدأ بلا شك سيستهدف المملكة العربية السعودية، كنا في مرحلة من مراحل في مرحلة صعبة جدا لنقول من الخمسينات إلى السبعينات المشروع العربي والاشتراكية والشيوعية وغيرها من مشاريع في المنطقة التي أعطت فرصة لكثير من الجماعات المتطرفة بأن تدخل بشكل أو بآخر المملكة وتصل إلى مواقع مختلفة سواء في الدولة أو الاقتصاد وآخره، نتج عنها عواقب لا تحمد عقباها ورأينا أثرها في السنوات الماضية، اليوم ما نقدر ننمو ونجذب رؤوس أموال والسياحة ولا نقدر نتقدم بوجود فكر متطرف في المملكة، إذا تريد ملايين الوظائف والبطالة تنزل والاقتصاد ينمو ودخلك يتحسن يجب أن تستأصل هذا المشروع لمصلحة دنيوية، ناهيك عن مصلحة بأن هؤلاء لا يجب أن يمثلون ديننا الحنيف ومبادئنا السمحة بشكل أو بآخر، فبلا شك هذه جريمة نتج عنها إنشاء منظمات إرهابية مثل إنشاء جماعات متطرفة قتلت أرواح في جميع أنحاء العالم وقتلت أرواح في المملكة العربية السعودية وأضاعت مصالح اقتصادية، هذا عمل إجرامي غير قانوني ومجرم بناء على قانون المملكة العربية السعودية، فأي شخص يتبنى منهجا متطرفا حتى لو لم يكن إرهابيا فهو مجرم يحاسب عليه قانونيا».

مصالح المملكة

وعن فلسفة الأمير في السياسة الخارجية، قال: السياسة الخارجية هي مصالح المملكة وكلها قائمة على مصالحنا وحفظا لنا.

وبخصوص النفوذ في السياسة، قال ولي العهد «النفوذ يعني تحقيق مصلحة، فمثلا لما تتكلم عن صندوق الاستثمارات العامة كمثال، لما يكون عنده نفوذ في جميع أنحاء العالم وسمعة جيدة في جميع أنحاء العالم ومحرك رئيسي في قطاعات كثيرة في أنحاء العالم معناه أصبح العالم منفتحا على استثمارات الصندوق وأصبح الصندوق يجذب الفرص الجديدة لكي نستثمر فيها ونصل لها، كثير من الاستثمارات أتت لنا بسبب نفوذ صندوق الاستثمارات العامة وسمعته منذ بداية الرؤية، ومن ضمنها مثلا لو تتكلم عن استثمار أوبر ليس الصندوق الذي بحثت عنه أوبر هي التي أتت للصندوق، فخلق النفوذ في جوانب مختلفة لتحقيق مصلحة للمملكة بلا شك هذا شي مطلوب بما لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة أو قوانين دول العالم».

وعن العلاقات بين السعودية وأمريكا بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة للبيت الأبيض، قال: طبعا ما فيه اتفاق بين أي دولة ودولة اتفاق مئة بالمئة حتى مع دول الخليج وأقرب الدول إليك لا بد أن يكون هناك هامش اختلاف وهو طبيعي حتى في البيت الواحد لا تجد إخوة متفقين مئة بالمئة في كل شيء، مع إدارة وإدارة أمريكية قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل، لكن أكثر من تسعين بالمئة مع إدارة الرئيس بايدن متفقين عليها في المصالح السعودية الأمريكية وكل يعمل على تعزيزها بشكل أو بآخر آخرها انضمامنا للمجموعة الجديدة التي تستهدف مستهدفات مهمة لطاقة نظيفة للبيئة، السعودية كانت إحدى الدول المشاركة فمصالحنا نعزز دائما والأمور التي تختلف عليها تشكل عشرة بالمئة نعمل على إيجاد الحلول لها والتفاهمات لها وتحييد خطرها على بلدينا وتعزيز مصالحنا، الولايات المتحدة ما فيه شك شريك استراتيجي للمملكة شراكة منذ ثمانين عاما ولها أثر كبير على المملكة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، فلك أن تتخيل لو العشرة ملايين برميل نفط رخيص من تكلفة إنتاج من ثلاثة لستة دولارات ذهب العقد لبريطانيا لن تكون أمريكا في وضعها الحالي اليوم.

شريك استراتيجي

وعن سؤال عن إسهام السعودية في قوة أمريكا، قال «تخيل لو هذا العقد راح لبريطانيا سيكون وضع أمريكا مختلف تماما اليوم، حتى بالنسبة لنا لو هذا العقد راح لبريطانيا كان سيكون فيه ضغط علينا عندما كانت بريطانيا مستعمرة لأغلب الدول في المنطقة في ترسيم الحدود وفي وضعنا العام قد نواجه ضغوطا أكثر، لكن العقد مع الولايات المتحدة أعطى مصلحة أمريكية ثابتة مما جعل بريطانيا تعيد حساباتها في أي شيء أو أي ضغوط على المملكة، مع ذلك نحن نعمل مع العالم كله العالم كله واسع والولايات المتحدة كانت في الخمسينات كانت تشكل خمسين بالمئة من اقتصاد العالم، اليوم حجم الاقتصاد الأمريكي يشكل عشرين بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي وبدأ العالم يستعيد توازنه بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، ونعمل على الحفاظ على شراكاتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة الذين هم أهم شركاء لنا ابتداء بدول الخليج وبدول عربية ودول شرق الأوسط كما نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع شركائنا في أنحاء العالم الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا فرنسا أوروبا وغيرها من الدول ونعمل على صنع شراكات جديدة مع الجميع سواء روسيا أو الهند أو الصين أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا وغيرها لمصالح المملكة العربية السعودية بما لا يضر أي دولة أخرى في العالم، اليوم الصين أعلنت أن المملكة شريك استراتيجي والهند كذلك أعلنت المملكة شريك استراتيجي وروسيا أعلنت كذلك المملكة شريك استراتيجي لا تزال المملكة شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، نعزز مصالحنا مع الجميع بما يخدمنا وبما يخدمهم وبما يخدم المصالح الدولية وفي الأخير كل دولة لها الخيار إن استطعنا أن نعمل معهم على أنجاز ما فيه خير للجميع كان بها وإن لم نستطع فالخيارات واسعة في العالم».

وأكد ولي العهد أن المملكة لن تقبل أي ضغط أو تدخل في شأنها الداخلي، موضحا أن «ميثاق الأمم المتحدة ينص صراحة على سيادة الدول واستقلاليتها التامة وإشكالية العالم التي صنعت الحرب العالمية الأولى، والثانية هي التدخل في شؤون الدول حيث أتى هذا الميثاق لعلاج أزمة طويلة من عصور الاستعمار إلى الحرب العالمية الأولى والثانية وحلت بميثاق الأمم المتحدة وأحد أهم ركائزه هي سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن أي دولة تقوم بالتدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى هذا يعني أنها طعنت في الميثاق الذي حافظ على سلم العالم وأمنه واستقراره بعد الحرب العالمية الثانية والذي جعله يزدهر في 50 إلى 60 سنة الماضية».

إيران واليمن

وعن العلاقات مع إيران، قال: إن إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران، موضحا أن المملكة لا تريد أن تكون إيران في وضع صعب وبالعكس تريد إيران مزدهرة وتنمو لدينا مصالح فيها ولديهم مصالح في المملكة لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار.

وأضاف أن إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران سواء برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج الصواريخ الباليستية، مبينا أن المملكة تعمل مع الشركاء في المنطقة وفي العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون العلاقة طيبة وإيجابية وفيها منفعة للجميع.

وفي الشأن اليمني، أوضح أن هذه ليست أول أزمة تمر بين المملكة واليمن حيث إن هناك أزمات مرت على أيام الملك عبدالعزيز ـ رحمة الله ـ وتمت معالجتها، من ثم أتت أزمة أخرى في السبعينات والثمانيات وتمت معالجتها، في التسعينات حتى أتت أزمة 2009 وتمت معالجتها في فترة قصيرة، ومن ثم أتت الأزمة الأخيرة بعدما بات الحوثي يتوسع من 2014 حتى وصل صنعاء في بدايات 2015 ومن ثم انقلب على الشرعية، مشيرا إلى أن هذا أمر غير قانوني في اليمن وغير قانوني دوليا ولا يوجد أي دولة في العالم تقبل أن تكون ميليشيات على حدودها ولا يكون هناك تنظيم مسلح خارج عن قانون دولة على حدودها هذا أمر غير مقبول في السعودية وفي المنطقة وغير مقبول شرعيا في اليمن وشاهدنا هذا التصرف ماذا كانت انعكاساته على اليمن، نتمنى أن الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب اليمنية للوصول إلى حلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن مصالح دول المنطقة.

وبين أن المملكة عرضت وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي لليمن وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال ولي العهد «أعتقد أن الحوثي لا شك لديه علاقة قوية بالنظام الإيراني، لكن الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعته العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر».

ماذا بعد الرؤية؟

وفي سؤال عن ماذا بعد رؤية المملكة 2030 أجاب أن التخطيط مستمر وأن الرؤية تضعنا في موقع متقدم جدا في العالم لكن عام 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالميا.

وأوضح أن «المواطن السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وأنه بدون المواطن لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه، إذا هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه وإذا هو ليس جاهز لتحمل المصاعب والتحديات وإذا لم يكن مستعدا لأن يكون جزءا من هذا العمل سواء كان موظفا حكوميا أو وزيرا أو رجل أعمال أو موظف في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه فإنه بلا شك كل الذي نقوله فقط حبر على ورق».

وقال: أنا أعتقد هذه مو موجود في قانون السعودية لكن نقلق ونعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم، موضحا أن «المملكة حققت إنجازات كبيرة جدا في الأربع السنوات ماضية، وسنحقق أكثر إلى عام 2025، وإن شاء الله من ازدهار إلى ازدهار».