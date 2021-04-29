شكرا لقرائتكم خبر توزيع 600 ألف عبوة ماء زمزم بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 ألف عبوة ماء زمزم على المصلين خلال النصف الأول من رمضان الحالي، كما قدمت 30 ألف لتر من ماء زمزم باستخدام 90 حافظة محمولة على الظهر، إلى جانب 80 حقيبة لحمل عبوات زمزم، وكذلك 15 عربة لتوزيع العبوات في أرجاء المسجد النبوي.

وأفاد مدير إدارة السقيا بوكالة شؤون المسجد النبوي بكر الأحمدي، بأن 350 كادرا من منسوبي الإدارة المشرفين والعاملين ينفذون مهام سقيا المصلين خلال الشهر الفضيل.

ورفعت في وقت سابق كل حافظات مياه زمزم التقليدية من الحرمين الشريفين، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا، واعتماد توزيع عبوات مياه زمزم بسعة 330 ملليلتر، إضافة إلى تخصيص حافظات محمولة على الظهر بسعة 100 كاسة بلاستيكية «تستخدم لمرة واحدة» تقدم بواسطتها مياه زمزم مبردة وغير مبردة تلبية لمختلف الرغبات.

من جهة أخرى قدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ‏112 درسا علميا عن بعد خلال العشر الأولى من رمضان، قدمها عدد من كبار العلماء وأئمة المسجد النبوي ومدرسيه.

وتأتي هذه البرامج العلمية والدروس في إطار جهود الرئاسة لاستخدام إحدى الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة ودور المسجد في مجال تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم في جميع أنحاء العالم، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.